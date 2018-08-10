مانشستر يونايتد يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي بانتصار صعب على ليستر سيتي (فيديو)

استهل فريق مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، مشواره في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) بثلاث نقاط، بتغلبه على ضيفه ليستر سيتي بهدفين لهدف في أولى جولات الموسم الكروي الجديد والتي جرت بينهما على ملعب “أولد ترافورد”.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب مانشستر يونايتد حيث أحكم لاعبوه سيطرتهم على مجريات اللعب منذ البداية، واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة نفذها الفرنسي بول بوغبا في الشباك.

الدوري الانجليزي : ( مان يونايتد 1 × 0 ليستر ) – هدف يونايتد الأول ..pic.twitter.com/74oXswhncj — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ١٠ أغسطس ٢٠١٨

وتوالت الهجمات من جانب لاعبي الفريقين، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، ازدادت حساسية اللقاء، ففي الوقت الذي بحث فيه مانشستر يونايتد عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو ليستر سيتي من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.

وجاءت الدقيقة 82 تسجيل لوك شاو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد، من تمريرة سحرية لجوان ماتا.

الدوري الانجليزي : ( مان يونايتد 2 × 0 ليستر ) – هدف يونايتد الثاني ..pic.twitter.com/u30zQcLibp — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ١٠ أغسطس ٢٠١٨

وبعدها بعشر دقائق نجح جيمي فاردي في إحراز هدف حفظ ماء الوجه لليستر سيتي لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الأرض والجمهور بالثلاث نقاط.