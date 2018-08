أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي.. بول بوغبا يفتتح أهداف الدوري الإنجليزي وشو يعزز (فيديو)

تقدم الفرنسي بول بوغبا لنادي مانشستر يونايتد بهدف لصالح فريقه في مرمى ليستر سيتي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في افتتاح الدوري الإنجليزي.

وأحرز بوغبا هدفًا من ركلة جزاء تحصل عليها مانشستر يونايتد في الدقيقة 3 من بداية المباراة.

WATCH: Paul Pogba scores the opening goal of the 2018-19 Premier League season from the penalty spot!

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) ١٠ أغسطس ٢٠١٨