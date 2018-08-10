أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي.. بول بوغبا يفتتح أهداف الدوري الإنجليزي وشو يعزز (فيديو)

تقدم الفرنسي بول بوغبا لنادي مانشستر يونايتد بهدف لصالح فريقه في مرمى ليستر سيتي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في افتتاح الدوري الإنجليزي.

وأحرز بوغبا هدفًا من ركلة جزاء تحصل عليها مانشستر يونايتد في الدقيقة 3 من بداية المباراة.

الدوري الانجليزي : ( مان يونايتد 1 × 0 ليستر ) – هدف يونايتد الأول ..pic.twitter.com/74oXswhncj — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ١٠ أغسطس ٢٠١٨

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وعزز لوك شو تقدم مانشستر بالهدف الثاني في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، من تكريرة سحرية نفذها خوان ماتا.

الدوري الانجليزي : ( مان يونايتد 2 × 0 ليستر ) – هدف يونايتد الثاني ..pic.twitter.com/u30zQcLibp — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ١٠ أغسطس ٢٠١٨

وأحرز جيمي فاردي هدف ليستر سيتي في الدقيقة 92 من كرة ارتدت من عارضة دي خيا.

الدوري الانجليزي : ( مان يونايتد 2 × 1 ليستر ) – هدف ليستر الأول ..pic.twitter.com/eH8jiFV7je — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ١٠ أغسطس ٢٠١٨

وتتجه الأنظار مساء الجمعة إلى ملعب أولد ترافورد، لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد وضيفه ليستر سيتي في افتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي 2018/2019.

يتوقع الكثيرون منافسة شرسة على اللقب في ظل وجود العديد من النجوم والمدربين الكبار في إنجلترا.