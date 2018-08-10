غوارديولا: مانشستر سيتي جاهز لضربة البداية في الدوري الإنجليزي أمام آرسنال

قال الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، إن جميع لاعبيه جاهزون لبداية الموسم الجديد للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

جاءت تصريحات غوارديولا في مؤتمر صحفي، قبل أولى مباريات السيتي أمام آرسنال بعد غد الأحد.

وأكد غوارديولا: “الثنائي البلجيكي كيفين دي بروين ورحيم سترلينغ جاهزان لبداية الدوري الممتاز يوم الأحد ضد آرسنال، إذ عادا إلى التدريبات بعد فترة راحة دامت 3 أسابيع لمشاركتهما مع منتخبي بلادهما في بطولة كأس العالم”.

وأضاف “سترلينغ كان جاهزًا منذ ثلاثة أو أربعة أيام، هو ليس لاعبًا كبير الحجم، والحفاظ على حالته البدنية أمر سهل”.

وعن دي بروين، قال غوارديولا: “لقد وصل أيضًا بطريقة مثالية”.

وتطرق المدرب الإسباني في حديثه إلى الوافد الجديد الجزائري رياض محرز قائلًا “لقد تأقلم بشكل جيد، هو يعرف الدوري الإنجليزي جيدًا وهذا أمر جيد بالنسبة لنا”.

وواصل غوارديولا تصريحاته “اليوم اللاعبون يتأقلمون سريعًا مع فرقهم، اللاعبون الذين كانوا هنا قدموا أنفسهم له بسهولة”.

وكشف غوارديولا عن إعجابه بمدرب آرسنال الجديد أوناي إيمري قائلًا “إنه مدرب ممتاز، ما حققه بالفوز بلقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات متتالية كان ممتازًا، فهو مدرب جيد ومناسب للدوري الإنجليزي”.

وأنهى غوارديولا: “هدفنا هو محاولة تحقيق الفوز بقدر الإمكان، وفي أبريل/ نيسان ومايو/ أيار سوف نرى النتيجة، إذا كنا جيدين مثل الموسم الماضي فلدينا فرصة جيدة”.

ويسعى مانشستر سيتي إلى الاحتفاظ باللقب والتتويج به للموسم الثاني على التوالي.