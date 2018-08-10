beINSPORTS تحافظ على حقوق الدوري الإنجليزي حتى موسم 2021/2022

أعلنت شبكة “beINSPORTS” حفاظها على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى موسم 2021/2022.

وضح الحساب الرسمي للشبكة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في بيان: “مجموعة beIN الإعلامية تؤمن الحقوق الحصرية للدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2022.

وذكر البيان “أعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز و beIN SPORTS اتفاقًا هامًا عن حقوق النحل الرياضية على حقوق النقل

واتفاق الجديد وقعه كل من ريتشارد سكودامور الرئيس التنفيذي لربط العائد على جائزة رئيس مجلس الإدارة

يشار إلى أن beINSPORTS تحتكر حقوق وطبقة اللغة الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري الفرنسي والدوري. إضافة إلى كأس العالم لكرة القدم.