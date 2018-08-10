مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي.. ماذا ينتظر جوزيه مورينيو في افتتاح الدوري الإنجليزي؟

تتجه الأنظار مساء الجمعة إلى ملعب أولد ترافورد، لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد وضيفه ليستر سيتي في افتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي 2018/2019.

يتوقع الكثيرون منافسة شرسة على اللقب في ظل وجود العديد من النجوم والمدربين الكبار في إنجلترا.

ويبقى السؤال ماذا ينتظر مانشستر يونايتد مع مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي؟ هذا ما تستعرضه شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي:

حلم التتويج

لا شك أن مانشستر يونايتد في موسمه الثالث مع جوزيه مورينيو يبحث عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ سنوات.

وأعاد مورينيو بريق مانشستر يونايتد، ولكنه في الوقت نفسه لم يستطع في الموسمين الماضيين الفوز باللقب الذي ذهب مرة إلى تشيلسي ومرة إلى جاره مانشستر سيتي.

أزمة الميركاتو

عانى مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية التي أُسدل الستار عليها من قلة الصفقات المؤثرة التي طلبها مورينيو.

ورغم أن الميركاتو شهد أنباءً حول مفاوضات بين مانشستر يونايتد وعدة نجوم ارتبطت أسماؤهم بمانشستر يونايتد أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والألماني جيروم بواتينغ، والإنجليزي هاري ماغواير مدافع ليستر سيتي؛ إلا أن الميركاتو انتهى دون هذه الصفقات التي ملأت الدنيا ضجيجًا.

واكتفى مورينيو بضم البرازيلي فريد لاعب الوسط الوافد من شاختار الأوكراني في الميركاتو الصيفي بجانب حارس ستوك سيتي لي غرانت.

رحيل رياض محرز

يخوض ليستر سيتي موسمه بعد رحيل الجزائري رياض محرز نجم الفريق إلى مانشستر سيتي.

وحاول المدرب كلود بويل المدير الفني لفريق ليستر تعويض رحيل محرز بضم الجزائري رشيد غزال بجانب ضم بعض لاعبي الوسط مثل ريكاردو بيريرا بجانب الاحتفاظ بالمدافع هاري ماغواير

أوراق معتادة

يعتمد مورينيو على أوراقه المعتادة التي تتمثل في وجود هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو، بجانب المهاجم الموهوب التشيلي أليكسيس سانشيز.

ويراهن مورينيو على خبرات نجومه أندير هيريرا، وأليكسيس سانشيز وإريك بايلي والحارس دافيد دي خيا وخوان ماتا مع وجود اللاعب الصاعد ماركوس راشفورد.

وأكد محمد شوقي لاعب وسط ميدلسبرة الإنجليزي الأسبق لشبكة “إرم نيوز” أن مانشستر يونايتد سيكون أمام مهمة صعبة للغاية في افتتاح المشوار.

وأضاف: ” في ظل حالة الهجوم من مورينيو على الإدارة وبعض اللاعبين، وعدم إبرام صفقات من العيار الثقيل مثلما حدث في آخر موسمين ربما تكون الأمور أصعب على مانشستر يونايتد”.