بيب غوارديولا غاضب بسبب رفض رخصة العمل للبرازيلي دوغلاس لويز

ذكرت صحيفة “صن” أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا وإدارة مانشستر سيتي غاضبان من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم؛ بعد رفض منح البرازيلي الشاب لوكاس لويز رخصة العمل ليتمكن من اللعب للفريق هذا الموسم.

وأرسل مانشستر سيتي فيديو اللاعب للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مدعومًا بتصريحات المدرب الإسباني بيب غوارديولا ومدرب منتخب البرازيل تيتي والنجم البرازيلي السابق إيدو الذي لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مواسم في صفوف آرسنال.

وأشاد الثلاثي بالنجم الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، واعتبره مدرب المنتخب البرازيلي موهبة شابة متألقة وسيكون نجمًا للمستقبل، كما أن لعبه تحت إشراف غوارديولا سيجعله دوليًا برازيليًا في المنتخب الأول.

وتفرض القوانين في إنجلترا ضرورة مشاركة اللاعب من خارج أوروبا في نسبة من مباريات منتخب بلاده الأول خلال السنة الماضية، حسب ترتيب المنتخب على الصعيد الدولي، وفي حالة دوغلاس لويز 30%، وهو البند الذي لا يستجيب له، حيث شارك فقط رفقة المنتخب البرازيلي للشباب ولعب في مسيرته 5 مباريات، كما لم يدخل قائمة المنتخب الأول.

وكان مانشستر سيتي يأمل في استغلال بنود في القانون تسمح باستثناءات بالنسبة للاعبين شباب يعتبرون من نجوم المستقبل، لكن رفض منح دوغلاس لويز رخصة العمل يضرب خطط المدرب الإسباني في الاعتماد على اللاعب وسط الميدان.

ودفع مانشستر سيتي 10،7 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب من فاسكو دي غاما، وأعاره لجيرونا الإسباني، حيث لم يشارك سوى في 15 مباراة، ومضطر لإعادة إعارته مرة أخرى لفريق جديد.