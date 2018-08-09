جيمي فاردي يجدد عقده مع ليستر سيتي الإنجليزي حتى 2022

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، تجديد عقد مهاجمه جيمي فاردي حتى يونيو/ حزيران 2022.

وقال النادي عبر موقعه الإليكتروني: “تم الاتفاق مع جيمي فاردي على تجديد التعاقد حتى يونيو/ حزيران 2022″، دون الكشف عن الراتب الذي سيتقاضاه نظير التجديد.

وأكد فاردي بقوله: “الجميع يعرف كيف أشعر حيال اللعب لنادي ليستر سيتي، والشعور الرائع أن أعلم أنني أستطيع أن أتطلع إلى أربع سنوات أخرى في مدينة ليستر”.

وأضاف “كانت الرحلة التي شاركت فيها أنا والفريق والنادي في السنوات القليلة الماضية مذهلة، عند الدخول في الموسم الجديد، إنه وقت مثير لمدينة ليستر سيتي، ويسرني أن أكون جزءًا منه”.

Another piece of business on deadline day… ????✍️ pic.twitter.com/DlQ1U8yjXQ — Leicester City (@LCFC) ٩ أغسطس ٢٠١٨

وكان فاردي واحدًا من أبطال ليستر سيتي الفائز بلقب الدوري الإنجليزي (البريمرليغ) موسم 2015-2016.

وسجل المهاجم الإنجليزي مع ليستر سيتي حتى الآن 88 هدفًا في الدوري الإنجليزي.

وانضم فاردي (31 عامًا) لتشكيل منتخب إنجلترا الذي شارك في بطولتي يورو 2016 في فرنسا، وكأس العالم 2018 في روسيا.

ويتعاقد مع التركي سويونجو لمدة 5 مواسم

في نفس السياق أعلن نادي ليستر سيتي، تعاقده مع لاعب كرة القدم التركي تشاغلار سويونجو خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من فرايبورغ الألماني.

وقال النادي عبر موقعه الإليكتروني: “وافق تشاغلار سويونجو البالغ من العمر 22 عامًا على الشروط الخاصة بانتقاله للنادي، وخضع لفحص طبي ووقع عقدًا مدته خمس سنوات في استاد كينج باور، بشرط الحصول على تصريح عمل”، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية.

وخاض سويونجو أولى مبارياته الدولية وهو يبلغ من العمر 19 عامًا، حيث لعب ضد السويد في مارس/ أذار 2016، ومنذ ذلك الوقت شارك في 14 مباراة.

في الموسم الماضي، لعب المدافع التركي 30 مباراة مع فرايبورغ حيث أنهى فريقه الدوري الألماني (البوندسليغا) في المركز الخامس عشر