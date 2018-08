جيمي فاردي يجدد عقده مع ليستر سيتي الإنجليزي حتى 2022

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، تجديد عقد مهاجمه جيمي فاردي حتى يونيو/ حزيران 2022.

وقال النادي عبر موقعه الإليكتروني: “تم الاتفاق مع جيمي فاردي على تجديد التعاقد حتى يونيو/ حزيران 2022″، دون الكشف عن الراتب الذي سيتقاضاه نظير التجديد.

وأكد فاردي بقوله: “الجميع يعرف كيف أشعر حيال اللعب لنادي ليستر سيتي، والشعور الرائع أن أعلم أنني أستطيع أن أتطلع إلى أربع سنوات أخرى في مدينة ليستر”.

وأضاف “كانت الرحلة التي شاركت فيها أنا والفريق والنادي في السنوات القليلة الماضية مذهلة، عند الدخول في الموسم الجديد، إنه وقت مثير لمدينة ليستر سيتي، ويسرني أن أكون جزءًا منه”.

Another piece of business on deadline day… ????✍️ pic.twitter.com/DlQ1U8yjXQ

— Leicester City (@LCFC) ٩ أغسطس ٢٠١٨