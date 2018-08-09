ماوريسيو بوكيتينو راضٍ عن تشكيلة توتنهام رغم عدم التعاقد مع لاعبين جدد

عبّر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، عن سعادته بالتشكيلة الحالية لفريقه رغم عدم تعاقده مع أي لاعب جديد في سوق الانتقالات الصيفي الذي ينتهي اليوم الخميس.

وفي نهاية الموسم الماضي، طالب بوكيتينو مسؤولي توتنهام بالتعاقد مع بعض اللاعبين، علمًا أن الفريق أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ليكون ضمن الفرق الثلاثة الأوائل للموسم الثالث على التوالي.

وقال المدرب الأرجنتيني: إن الهدف ليس مجرد التعاقد مع “أسماء رنانة، “من الصعب أن تفسر للجماهير لماذا لم يتعاقد توتنهام مع لاعبين جدد، وكذلك لم يفرّط في أي لاعب لكن في بعض الأحيان تحتاج في كرة القدم إلى التصرف بشكل مختلف ونحن سعداء بالتشكيلة الحالية”.

وواصل بوكيتينو: “لو لم نتمكن من تعزيز التشكيلة فإنه سيكون من الأفضل الإبقاء على جميع العناصر الحالية معًا.. يتعين المضي قُدمًّا والإيمان بالعمل الذي نقوم به”.

“الهدف ليس مجرد التعاقد مع أسماء رنانة. سننافس بقوة بتعاقدات جديدة أو بدونها”.

يشار إلى أن توتنهام سينتقل للعب في استاده الجديد الذي يتسع لـ 62 ألف متفرج في سبتمبر، بعد أن يخوض مباراته الأولى على أرضه في الدوري أمام فولهام على ملعب ويمبلي، الذي خاض عليه مبارياته الموسم الماضي.