مدرب ليستر سيتي يكشف موقفه النهائي من انتقال هاري ماغواير إلى مانشستر يونايتد

استبعد كلود بويل مدرب ليستر سيتي، انتقال مدافعه هاري ماغواير إلى مانشستر يونايتد قبل إغلاق باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.

وتكهنت تقارير بريطانية بأنَّ “مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض قياسي لماغواير على أمل التعاقد مع المدافع الذي ظهر بشكل رائع مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2018”.

وقال بويل ضاحكًا: “أستطيع التأكيد أنه سيذهب إلى مانشستر لكن لساعات محدودة”.

وحال فشل انتقال ماغواير إلى مانشستر يونايتد، فإنه سيكون في تشكيلة ليستر سيتي في المباراة الافتتاحية للدوري في ضيافة فريق جوزيه مورينيو.

وأضاف بويل “أنا سعيد بالإبقاء على هاري. هو أحد أفضل لاعبينا. أنا مدرب كرة قدم وأريد الإبقاء على أفضل اللاعبين في التشكيلة. هاري سعيد بالبقاء معنا وأنا سعيد بسلوكه”.

وتعاقد ليستر سيتي مع 6 لاعبين، كان آخرهم المدافع الكرواتي فيليب بينكوفيتش في حين باع لاعبه الجزائري رياض محرز إلى مانشستر سيتي.