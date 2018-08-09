مورينيو يهاجم المقللين من “قدْر” مانشستر يونايتد

وجّه جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد هجومًا ضد من يقلّل من قدْر ناديه قبل يوم واحد من انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام ليستر سيتي.

ويستعد مورينيو لبدء موسمه الثالث في أولد ترافورد، لكنه عبّر عن عدم رضاه بنشاط يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبدا أن مورينيو لا يشعر بالتفاؤل أيضًا بشأن قدرة ناديه على إبرام تعاقدات قبل غلق باب الانتقالات في إنجلترا اليوم الخميس.

وقال مورينيو:”لا أشعر بالثقة، وسيُغلق سوق الانتقالات اليوم، لكن على الأقل بالنسبة لي سأتوقف عن التفكير في السوق لأنه سيُغلق”.

وأضاف:”يجب أن ينصب تركيزي على اللاعبين المتاحين لدي”.

لكن مورينيو أشار سريعًا إلى أن ناديه كان أقرب منافسي مانشستر سيتي في سباق المنافسة على اللقب الموسم الماضي رغم أنه احتل المركز الثاني بفارق 19 نقطة.

وقال مورينيو:”من جهة نظري وقبل أي شيء، أعتقد أنه من الصعب بالنسبة لي أن أصدق أننا حصلنا على المركز الثاني”.

وأضاف المدرب البرتغالي:”من الصعب أن أصدّق أننا حصلنا على المركز الثاني لأن بعض الناس يتعامل معنا وكأننا هبطنا، بينما تظهر بعض الفرق التي جاءت خلفنا في الترتيب، ولم تفز بأي شيء وكأنها حققت الانتصار”.

وتابع:”من الصعب بالنسبة لي الشعور وإدراك أننا أنهينا الموسم في المركز الثاني، لقد أحرزت ثمانية ألقاب، وفزت بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، لكنني أشعر أن احتلال المركز الثاني من أكبر إنجازاتي في اللعبة”.

وسيبدأ يونايتد مسيرته في الدوري أمام ليستر سيتي غدًا الجمعة، بينما سيفتقد عدة لاعبين بارزين، مثل: نيمانيا ماتيتش، وأنطونيو فالنسيا، وأندير هيريرا، وماركوس روخو.