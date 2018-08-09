أليكسيس سانشيز يدعو مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعبين مثل أرتورو فيدال

قال أليكسيس سانشيز إنه “ينبغي على إدارة فريقه مانشستر يونايتد التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرة مثل مواطنه أرتورو فيدال، الذي انضم قبل أيام إلى برشلونة الإسباني، إذا كان يريد الفوز بالألقاب”.

ويعيش مانشستر يونايتد ضغطًا كبيرًا بعدما غاب 5 مواسم دون التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما لم يضم هذا الموسم سوى لاعب الوسط البرازيلي فريد والمدافع البرتغالي ديوغو دالوت والحارس لي غرانت.

ونقلت شبكة “سكاي سبورتس” عن سانشيز قوله: “في مانشستر يونايتد يجب التعاقد مع لاعبين كبار أصحاب خبرة”.

واستشهد سانشيز بمواطنه فيدال وقال: “هو لاعب رائع وزميلي في منتخب تشيلي. إنه من نوعية اللاعبين الذين نحتاج إلى ضمهم للفوز بالألقاب والمنافسة على أعلى المستويات”.

ويستهل مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي لموسم 2018/2019 غدًا الجمعة عندما يستضيف ليستر سيتي، علمًا أن آخر مرة تُوّج فيها مانشستر يونايتد بلقب الدوري المحلي كانت موسم 2012/2013.