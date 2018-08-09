موعد مباراة ليفربول وويستهام في الدوري الإنجليزي‎

يستهل نادي ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018/2019، بمواجهة منافسه ويستهام، في إطار مباريات الجولة الأولى من البريميرليغ.

ويستضيف زملاء محمد صلاح ويستهام، يوم الأحد، على ملعب أنفيلد، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، 14:30 بتوقيت القاهرة، 13:30 بتوقيت غرينتش.

ويمنّي المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، النفس بتحقيق الفوز وبنتيجة عريضة؛ لتخفيف الضغوط عن كاهل لاعبيه، مع تعزيز الفريق بصفقات نارية كنابي كيتا وفابينهو والحارس أليسون باكير.

ولا يبدو أن ويستهام سيكون لقمة سهلة أمام ليفربول؛ بعد أن تعاقد مع المدرب التشيلي مانويل بليغريني، والمهاجم لوكاس بيريز وآندريه يارمولنكو ولوكاس فابيانسكي.

يشار إلى أن ليفربول لعب 9 مباريات؛ استعدادًا للموسم الجديد، وفاز في 7 منها، مقابل هزيمة وتعادل.