ماتيو كوفاسيتش متحمس للعب مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي (صور)

أكد الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني المنضم إلى تشيلسي الإنجليزي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، أنه يشعر بحماسة كبيرة لبدء مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء انضمام كوفاسيتش إلى تشيلسي ضمن صفقة انتقال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من البلوز إلى ريال مدريد، أمس الأربعاء، بعقد لمدة مواسم.

وسيدفع ريال مدريد مبلغ 35 مليون يورو (40.7 مليون دولار) مقابل كورتوا، مع إعارة كوفاتشيتش.

وكان اللاعب الكرواتي البالغ عمره 24 عامًا ضمن تشكيلة بلاده التي بلغت نهائي كأس العالم في روسيا الشهر الماضي لكنه لم يشارك إلا في عدد محدود من المباريات مع ريال مدريد الموسم الماضي.

ونقل موقع تشيلسي على الإنترنت عن كوفاسيتش قوله: “أنا سعيد حقًا ومتحمس للوجود هنا في تشيلسي. هذا شعور رائع”.

وأضاف “سأحاول أن أبذل قصارى جهدي في هذا النادي. هذه مسابقة دوري جديدة لي والبداية دائمًا ما تكون صعبة، لكني متأكد أنني سأجد التعاون من المدرب وزملائي الجدد وأنا أتطلع لقضاء موسم رائع”.

يشار إلى أن كوفاسيتش تدرج ضمن فريق الشباب في نادي دينامو زغرب الكرواتي، وجذب سريعًا اهتمام الأندية الأوروبية الكبيرة، ونجح إنتر ميلان الإيطالي في التعاقد معه العام 2013، ومنه انتقل إلى ريال مدريد بعد أن خاض 97 مباراة مع الفريق الإيطالي.

ولعب كوفاسيتش 109 مباريات مع ريال مدريد منذ العام 2016 عندما طلب المدرب الإسباني رافا بنيتيز المدرب السابق لريال مدريد ضمه العام 2015.

وسجل اللاعب الكرواتي 3 أهداف وصنع 8 مع ريال مدريد وكان مع الفريق عندما حصد 3 بطولات متتالية في دوري أبطال أوروبا.

