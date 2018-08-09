مدافع باريس سان جيرمان مطلوب في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار لإنجلترا حيث يغلق سوق الانتقالات الصيفي اليوم الخميس، ومن المحتمل أن تشهد ساعاته الأخيرة صفقات كثيرة سواء بخروج لاعبين أو انتداب لاعبين جدد.

ومن بين الأسماء التي تطاردها الأندية الإنجليزية المدافع الفرنسي لايفن كورزاوا لاعب باريس سان جيرمان والذي كان على طاولة فرق توتنهام وتشيلسي وحتى مانشستر يونايتد لكن صحيفة “صن” أكدت أن الوافد الجديد فريق وولفرهامبتون مستعد لدفع 22 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه.

وغاب لايفن كورزاوا عن منتخب فرنسا في كأس العالم بسبب قلة مشاركاته مع باريس سان جيرمان كما عبر عن رغبته سابقًا في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يرغب باريس سان جيرمان في التخلي عن لاعبه، لكنه قد يقبل بعرض مالي جيد لحاجته للمال لدفع التزاماته هذا الصيف ومنها 180 مليون يورو ثمن التعاقد النهائي مع كليان مبابي من موناكو.

من جهة أخرى ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن الفرنسي نبيل فقير قد يكون الصفقة الأخيرة لتشيلسي في اليوم الأخير، لكن الخلاف بين الفريق الإنجليزي وفريقه أولمبيك ليون حول المبلغ المالي، كبير.

فالفريق الفرنسي يطلب 80 مليون يورو للتخلي عن نجمه وقائده فيما لا يرغب تشيلسي في دفع أكثر من 60 مليون يورو.