كاسبر شمايكل: ليستر سيتي سيعتمد على طريقة جديدة ضد مانشستر يونايتد

قال كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي، إن فريقه سيعتمد أسلوبَ الاستحواذ على الكرة بدلًا من طريقته المألوفة باللجوء للهجمات المرتدة، لكن هذا التحوّل لن يكون سهلًا عندما يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدًا الجمعة.

وأظهر ليستر لمحات من هذا التحول في الموسم الماضي، بعدما تولى كلود بويل المسؤولية في أكتوبر/ تشرين الأول لكن الحارس الدنماركي البالغ عمره 31 عامًا اعترف أنَّ فعل ذلك أمام يونايتد باستاد اولد ترافورد سيكون تحديًا صعبًا.

وأشار شمايكل في تصريحات لموقع فريقه الرسمي على الإنترنت: “أسلوبنا كان يعتمد على الهجمات المرتدة. المدرب يريدنا -الآن- أن نسيطر بشكل أكبر على المباريات والاستحواذ على الكرة”.

وأضاف “سيكون الأمر صعبًا خارج ملعبنا ضد مانشستر يونايتد لكن يجب أن نتحلى بالشجاعة لمحاولة فعل ذلك”.