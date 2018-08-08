تشيلسي الإنجليزي يتعاقد مع الحارس الإسباني كيبا لمدة 7 مواسم

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، تعاقده مع حارس المرمى الكروي كيبا أريزابالاجا قادمًا من أتليتك بيلباو الإسباني.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني، “يسرنا الإعلان عن التعاقد مع كيبا أريزابالاجا مدة 7 سنوات بعد الاتفاق على التفاصيل المالية”، دون الكشف عن الراتب الذي سيتقاضاه.

وأكد كيبا لموقع النادي، “إنه قرار مهم للغاية بالنسبة لي، في مسيرتي المهنية، وكذلك لحياتي الشخصية”.

وأضاف “أشياء كثيرة جذبتني إلى النادي، كل الألقاب التي فاز بها، واللاعبين الآخرين، والمدينة، والدوري الإنجليزي الممتاز”.

ولعب كيبا (23 عامًا) أكثر من 100 مباراة في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتم التعاقد مع كيبا لتعويض غياب البلجيكي تيبو كورتوا الذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني في وقت سابق اليوم