ماتيو كوفاسيتش ينضم إلى تشيلسي الإنجليزي لموسم واحد على سبيل الإعارة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، التعاقد مع لاعب كرة القدم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش قادمًا من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني، “نعلن التعاقد مع ماتيو كوفاسيتش قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة لموسم واحد حتى 30 يونيو/ حزيران 2019″، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وكان كوفاسيتش (26 عامًا) وصل إلى مدريد قبل ثلاثة أعوام من صفوف إنتر مقابل 35 مليون يورو.

وشارك كوفاسيتش مؤخرًا في إنجاز وصول كرواتيا لنهائي كأس العالم 2018 بروسيا والتي خسرها من فرنسا بهدفين لأربعة.