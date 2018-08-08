هل يكون نبيل فقير صفقة اليوم الأخير لتشيلسي؟

قال أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي إنه مع إيدن هازارد حاولا إقناع نبيل فقير بالانتقال إلى النادي اللندني خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان فقير، الدولي الفرنسي المتوج بلقب كأس العالم الأخيرة في روسيا، قريبًا من الانضمام إلى ليفربول، لكن المفاوضات انهارت في اللحظات الأخيرة.

ولا يزال يتطلع ماوريتسيو ساري المدير الفني الجديد لتشيلسي للتعاقد مع لاعبين جدد، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية وحوّل وجهته نحو فقير البالغ عمره 25 عامًا.

وقال جيرو إنه تحدث مع مواطنه خلال كأس العالم في روسيا وهازارد فعل الشيء ذاته، ما يشير إلى أن الدولي البلجيكي لم يفكر في الانتقال إلى ريال مدريد.

وقال جيرو لموقع “فوت ميركاتو”: “تحدثت معه عندما كنا معًا في المنتخب الفرنسي، عندما فشل انتقاله إلى ليفربول. ناقشنا أمر انتقاله لتشيلسي وأعتقد أن إيدن تحدث معه أيضًا. واضح أننا نرحب به في النادي. هو لاعب رائع لكن لا أدري هل يمكن أن تتم الصفقة مع غلق فترة الانتقالات يوم الخميس”.

ويصر فقير على أنه سيبقى في ليون لكنه ترك الباب مفتوحًا لاحتمالية حسم الصفقة خلال اليوم الأخير للانتقالات، قائلًا: “كما ترون أنا في ليون. أنا سعيد جدًا هنا. لا نعرف ما سيحدث في المستقبل لكني سعيد في ليون. أشعر بالارتياح في النادي “.

وإذا قرر ليون بيع اللاعب فإنه سيطلب نحو 60 مليون إسترليني، ولا يزال ليفربول مهتمًا بالتعاقد مع النجم الأول للفريق الفرنسي”.

واعترف برونو جينيسيو المدير الفني لليون بأن فقير أراد الرحيل في نهاية الموسم الماضي، واعترف بأنه ما زال بوسعه المغادرة قبل الموعد النهائي من غلق باب الانتقالات”.