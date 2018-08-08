أتلتيكو مدريد يحاول تحصين أوبلاك خوفًا من الرحيل

ذكرت صحيفة “آس” أن قيام نادي تشيلسي الإنجليزي بدفع مبلغ 80 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد حارس أتلتيك بلباو الدولي الإسباني كيبا، دفع أتلتيكو مدريد للعمل مبكرًا على تعديل عقد حارسه السلوفيني يان أوبلاك خوفًا من الفرق الراغبة في ضمه.

وبعد دفع 80 مليون يورو مقابل حارس مرمى لم يعد الشرط الجزائي البالغ 100 مليون يورو في عقد الحارس يان أوبلاك مستحيلًا خصوصًا أن حارس أتلتيكو مدريد يعتبر من أفضل الحراس في أوروبا والعالم في السنوات الأخيرة ومحط اهتمام فرق كبرى في أوروبا.

وحاول تشيلسي دفع الشرط الجزائي ليان أوبلاك قبل أن يحول وجهته لكيبا لكن الحارس السلوفيني رفض الرحيل نحو إنجلترا، كما أن أتلتيكو مدريد أغلق الباب أمام مفاوضات مباشرة.

ويسعى أتلتيكو مدريد لتمديد عقد حارسه السلوفيني لغاية 2023 ومضاعفة أجره السنوي الحالي ورفع الشرط الجزائي في عقده ل250 مليون يورو لحمايته من الفرق الأخرى.