كاريوس يوجه رسالة شكر لجماهير “الريدز” بسبب دعمه في مباراة ليفربول وتورينو (فيديو)

أعرب الألماني لوريس كاريوس، حارس مرمى نادي ليفربول، عن سعادته الكبيرة بالدعم الذي تلقاه من جماهير فريقه الإنجليزي، في مباراة الريدز، أمام نظيره تورينو الإيطالي، على ملعب الأنفيلد.

وكتب كاريوس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “شكرًا للأنفيلد على هذا الاستقبال”.

واستقبلت جماهير ليفربول، الحارس كاريوس، الذي دخل بديلًا للبرازيلي أليسون باكير، بشكل رائع، وذلك بعد الهجوم عليه، بسبب هفواته القاتلة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، في المباراة التي انتهت بخسارة الريدز 1-3.

Thank you Anfield for this reception! ❤️???????? #YNWA #LK1 @LFC pic.twitter.com/Ex5jIiQNZs

— Loris Karius (@LorisKarius) August 8, 2018