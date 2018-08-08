كاريوس يوجه رسالة شكر لجماهير “الريدز” بسبب دعمه في مباراة ليفربول وتورينو (فيديو)

أعرب الألماني لوريس كاريوس، حارس مرمى نادي ليفربول، عن سعادته الكبيرة بالدعم الذي تلقاه من جماهير فريقه الإنجليزي، في مباراة الريدز، أمام نظيره تورينو الإيطالي، على ملعب الأنفيلد.

وكتب كاريوس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “شكرًا للأنفيلد على هذا الاستقبال”.

واستقبلت جماهير ليفربول، الحارس كاريوس، الذي دخل بديلًا للبرازيلي أليسون باكير، بشكل رائع، وذلك بعد الهجوم عليه، بسبب هفواته القاتلة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، في المباراة التي انتهت بخسارة الريدز 1-3.

كاريوس تسبب في ضياع لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من ليفربول بأخطائه الكارثية في المباراة النهائية ضد ريال مدريد، لكن جماهير أنفيلد استقبلته بشكل جيد عند دخوله كبديل لأليسون بيكر يوم الثلاثاء.

وقال يورغن كلوب، مدرب الفريق، عقب المباراة: “لم أتفاجأ برد فعل الجماهير، كإنسان كنت أتمنى ذلك”.

وأضاف: “لقد أحببت هذا الاستقبال الحار، أظهرنا وجهًا رائعًا لكرة القدم وسط هذا العالم الصعب”.

وأردف: “هذا الشعور لن يساعد كاريوس وحده، بل سيساعد أليسون كذلك، ملعب أنفيلد مكان خاص للغاية”.