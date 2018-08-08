الكشف عن تفاصيل اجتماع وكيل أعمال بوغبا مع إدارة مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة “صن” البريطانية عن مطالب مينو ريولا، وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوغبا، لإدارة مانشستر يونايتد خلال الاجتماع الذي عقده معهم، الإثنين الماضي، رغم كونه رفض التصريح بنتائجه للصحافة، وقال: “لن أتحدث عن بول بوغبا، الأمر بيد مانشستر يونايتد”.

وبحسب الصحيفة فالوكيل الإيطالي/الهولندي وعكس ما تناقلته وسائل الإعلام العالمية لم يبحث مع إدارة مانشستر يونايتد مسألة رحيله لبرشلونة أو يوفنتوس، بل طالب برفع راتبه بـ200 ألف جنيه أسبوعيًا ليقترب من التشيلي أليكس سانشيز، صاحب أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز ومهاجم الفريق.

ويتقاضى بوغبا 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ويرغب وكيل أعماله أن يصل إلى 380 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لكون النجم الفرنسي قدم مستوى مميزًا في كأس العالم وأصبح من أفضل نجوم العالم ويستحق راتبًا أعلى.

ووفقًا للصحيفة، فإد وودورد، المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، يرغب في الاحتفاظ بالنجم الفرنسي رغم مشاكله مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتعتقد إدارة مانشستر يونايتد أن الفرق الراغبة في ضم النجم الفرنسي برشلونة ويوفنتوس ليس بإمكانها دفع ثمنه ولا منحه أجرًا مرتفعًا، لكن الأمور قد تتغير في سنة، وقد تكون هناك فرق بإمكانها دخول التنافس على ضمه صيف 2019.