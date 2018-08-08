ساري يشيد بالحارس كيبا وسط تكهنات عن قرب انتقاله لتشيلسي

أشاد ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، بحارس أتليتيك بيلباو كيبا أريزابالاغا، وسط تكهنات وسائل إعلام عن قرار من النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز بدفع الشرط الجزائي في صفقة قياسية للحارس مقابل 71 مليون جنيه إسترليني (91.85 مليون دولار).

ومع غياب البلجيكي تيبو كورتوا، حارس تشيلسي، عن المران يومي الإثنين والثلاثاء، في ظل رغبته في دفع النادي للموافقة على انتقاله إلى ريال مدريد يحاول تشيلسي بجدية الحصول على خدمات حارس بيلباو البالغ عمره 23 عامًا.

وقال الإيطالي ساري للصحفيين، يوم الثلاثاء، بعد التعادل دون أهداف مع أولمبيك ليون في لقاء ودي في ستامفورد بريدج: “لا أعلم (إن كان كورتوا سيرحل). أريد الحديث إلى مسؤولي النادي ثم نتخذ القرار معًا”.

وأضاف: “شاهدت (كيبا) منذ عام واحد وأول انطباع بالنسبة لي أنه حارس جيد جدًا وصغير جدًا”.

ماركا | كيبا في مطار مدريد استعدادًا للسفر إلى لندن ليصبح رسميًا لاعبًا في تشيلسي.pic.twitter.com/Z7sDcnmqXE — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) August 7, 2018

وقالت تقارير إسبانية وإنجليزية إن أريزابالاغا سيسافر من مدريد إلى لندن، اليوم الأربعاء، لاستكمال إجراءات الانتقال إلى تشيلسي مقابل الشرط الجزائي في عقده في ظل عدم رغبة بيلباو في البيع.

وإذا انتقل كيبا بالفعل مقابل المبلغ المذكور في وسائل الإعلام فإنه سيصبح أغلى حارس في العالم، وسيحطم الرقم القياسي الذي دفعه ليفربول للتعاقد مع البرازيلي أليسون من روما الشهر الماضي، مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.