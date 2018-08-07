كرونكي يتجه للاستحواذ على آرسنال بعد موافقة أوسمانوف على البيع

قدَّم الملياردير الأمريكي ستان كرونكي عرضًا لشراء كل أسهم آرسنال في صفقة قدرت قيمة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز بحوالي 2.3 مليار دولار بعد موافقة منافسه الروسي، وصاحب حصة الأقلية أليشر أوسمانوف على البيع.

وقال كرونكي، الذي يمتلك أيضًا فريقي دنفر ناجتس لكرة السلة، ولوس أنجليس رامز في كرة القدم الأمريكية، في بيان إلى بورصة لندن إنه أراد الاستحواذ بالكامل على آرسنال من أجل تنفيذ إستراتيجيته بشكل أفضل.

ويأتي التحرك في وقت مهم بالنسبة للنادي الواقع شمال لندن، والذي انفصل عن مدربه آرسين فينغر في أبريل/ نيسان بعد 22 عامًا قضاها في المنصب.

لكن جمهور آرسنال أبدى قلقًا من أن كرونكي، الذي يعتمد على قرض لتأمين الجزء الأكبر من التمويل، ربما لن ينفق الأموال الكافية لشراء لاعبين ومنافسة أندية، مثل: تشيلسي، ومانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، المدعومة بأموال من روسيا، والإمارات، وقطر، على الترتيب.

وقالت رابطة لمشجعي النادي:”نعارض هذا الاستحواذ تمامًا.. وآرسنال يظل أهم من أن يمتلكه شخص واحد”.

وقال كرونكي في بيان:”نمضي قدمًا في هذا العرض الذي سيؤدي إلى امتلاكنا نسبة 100% من أسهم النادي”.

وأضاف كرونكي، الذي يمتلك بالفعل 67% من أسهم النادي، أنه تلقّى موافقة نهائية من أوسمانوف على بيع حصته التي تبلغ 30 بالمئة، وأنه سيشتري الحصص المتبقية من المساهمين المستقلين.

ويواجه آرسنال، بقيادة مدربه الجديد أوناي إيمري، مهمة صعبة في العودة إلى قمة كرة القدم الإنجليزية مع زيادة المنافسة بين الأندية الستة الكبرى في الدوري الممتاز بشكل لا سابق له.

وأنهى آرسنال الموسم الماضي في المركز السادس في الدوري، وسيغيب عن دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وينطلق الموسم الجديد للدوري يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن ينافس على اللقب مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا، وليفربول فريق المدرب يورغن كلوب، ومانشستر يونايتد مع المدرب جوزيه مورينيو.