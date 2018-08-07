الدوري الإنجليزي.. 72 ساعة حاسمة في سوق الانتقالات

تختتم سوق الانتقالات في إنجلترا الخميس القادم، أول تطبيق للإجراء الجديد الذي صوتت عليه الأندية الإنجليزية، والقاضي بإغلاق سوق الانتقالات قبل بداية الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سينطلق في جولته الأولى نهاية الأسبوع.

وتعرف سوق الانتقالات في إنجلترا 3 أيام حاسمة قد تحمل صفقات كبيرة، وتعرف الأندية أنها لن تتمكن من التعاقد مع لاعب جديد قبل سوق الانتقالات الشتوية فيما الدوريات المنافسة الكبرى تملك حتى نهاية الشهر الحالي، باستثناء سوق إيطاليا الذي يغلق في 17 من الشهر الحالي.

وتتجه الأنظار للستة الكبار، حيث لم يغلقوا سوق الانتقالات نهائيًا، ومازالوا يبحثون عن صفقات الساعات الأخيرة.

ونستعرض تطلعات الستة الكبار في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات:

مانشستر سيتي

رغم كون الفريق لم يعقد صفقات قوية باستثناء النجم الجزائري رياض محرز بسبب قانون اللعب المالي النظيف واكتفى باستعادة بعض المعارين، لكن بيب غوارديولا مدرب الفريق أكد أنه يأمل في صفقة أخيرة قبل نهاية سوق الانتقالات، وغالبًا في وسط الميدان الدفاعي، حيث كان منافسًا لتشيلسي على صفقة جورجينهو.

مانشستر يونايتد

تدمر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من سوق انتقالات فريقه، ولازال مصرًا على التعاقد مع مدافع قوي، وينتظر أن يحسم صفقة أحد الثلاثي البلجيكي توبي ألديرفيريلد من توتنهام وهو الأقرب، أو الألماني جيروم بواتينغ من بايرن ميونخ أو الأنجليزي هاري مغوير.

كما يأمل المدرب البرتغالي في الحفاظ على نجمه الفرنسي بول بوغبا، وحاول ضم البرازيلي ويليان من تشيلسي، وقد تحدث مفاجآت في الأيام الأخيرة في ميركاتو الفريق.

توتنهام

لم يعقد الفريق اللندني أي صفقات رغم تطلعات جماهيره، وفشل في جلب كل الأهداف التي حاول التعاقد معها، وآخرها الإيفواري زاها من كريستال بالاس، كما لم يغادر الفريق أي من نجومه رغم العروض الكبيرة والشائعات التي رافقتهم هذا الصيف.

ومن المحتمل أن يغادر الفريق المدافع البلجيكي توبي ألديرفيريلد الذي عبر عن رغبه في الرحيل بحثًا عن دقائق أكثر.

ليفربول

المستفيد الأكبر من سوق الانتقالات الصيفية عزز صفوفه بصفقات قوية أبرزها الحارس البرازيلي أليسون باكير والغيني نابي كيتا والسويسري شيردان شاكيري والبرازيلي فابينهو، وحافظ على نجوم الموسم الماضي، ويعتبر أبرز مرشح لمنافسة السيتي على اللقب .

تشيلسي

اكتفى بالتعاقد مع البرازيلي جورجينهو والمدرب ماوريزيو ساري، ويعاني بالحفاظ على نجميه البلجيكيين الحارس تيبو كورتوا وإيدين هازارد المطاردين من ريال مدريد.

يطارد الإيفواري زاها من كريستال بالاس، ويستغل لاعبه روبين لوفتوس تشيك؛ لإتمام الصفقة في الساعات الأخيرة.

آرسنال

عمل المدرب الجديد الإسباني أوناي إيمري على تعزيز صفوف فريقه وعزز خط دفاعه بكل من اليوناني سوكراتيس والسويسري ليشتستاينر، ويأمل في صفقة أخرى تعزز دفاع الفريق، بينما لم يقدم تعاقدات مهمة في الوسط والهجوم وحافظ على أغلب لاعبيه.