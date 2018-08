نادي برشلونة يقدم عرضًا بقيمة 50 مليون يورو ولاعبين مقابل بول بوغبا

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، الإثنين، أن مانشستر يونايتد رفض عرضًا من برشلونة الإسباني بقيمة 50 مليون يورو إضافة إلى آندري غوميز وياري مينا، للتخلي عن نجمه الفرنسي بول بوغبا.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” فإن برشلونة قدّم عرضًا بقيمة 50 مليون يورو إلى جانب اللاعبين البرتغالي آندي غوميز والكولومبي ياري مينا، لكن مانشستر يونايتد رفض العرض.

ووفقًا للشبكة فإن مانشستر يونايتد يرفض فكرة التفريط بخدمات بوغبا الذي انضم للفريق العام 2016 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 110 ملايين يورو.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية صباح الإثنين أن برشلونة الإسباني توصّل لاتفاق مبدئي مع وكيل بول بوغبا، لانتقاله إلى النادي الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن برشلونة اتفق مع وكيل بوغبا، مينو رايولا على البنود الشخصية لحسم الصفقة.

وسجل بوغبا 34 هدفًا وصنع 43 في 178 مباراة مع يوفنتوس، في حين سجل 15 وصنع 18 هدفًا في 95 مباراة مع مانشستر يونايتد.

وكان بوغبا أحد نجوم المنتخب الفرنسي عندما تُوّج ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا منتصف الشهر الماضي

Manchester United have rejected a €50 mill + Mina & Andre Gomes offer from Barcelona for Pogba. (@DiMarzio) pic.twitter.com/aP4mO7lc2Y

— Transfer News (@TrustyTransfers) ٦ أغسطس ٢٠١٨