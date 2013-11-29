مانشستر يونايتد يراقب ماركو ريوس

راقب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي متوسط ميدان بروسيا دورتمند الألماني ماركو ريوس خلال لقاء فريقه أمام نابولي الإيطالي برسم الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وبعث الأسكتلندي دافيد مويز مساعداه ستيف روند وجيمي لومسودن، لإعداد تقرير عن اللاعب الذي يوجد تحت مجهر عدة أندية في الدوري الإسباني والإنكليزي.

ويبحث فريق مانشستر يونايتد عن تعزيز صفوفه خلال الانتقالات الشتوية القادمة والصيف القادم، وتبدو السوق الألمانية مهمة بعد النجاح الذي حققه مسعود أوزيل رفقة آرسنال وتغييره لوجه الفريق هذا الموسم.

ويعتبر ماركو ريوس رفقة ماريو غوتزة ومسعود أوزيل النجوم الشباب لكرة القدم الألمانية، والتي سيتعمد عليها المانشافت خلال كأس العالم القادمة بالبرازيل 2014، لكن فريق بروسيا دورتمند لا يفكر في بيع نجمه في منتصف الموسم خصوصاً إذا ضمن بطاقة العبور لدور الثمن في دوري أبطال أوروبا.