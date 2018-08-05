ساري يريد لاعبين يمتلكون “روحًا تنافسية عالية” مع قرب انتهاء فترة الانتقالات

ساري يريد لاعبين يمتلكون “روحًا تنافسية عالية” مع قرب انتهاء فترة الانتقالات

#إرم_سبورت

المصدر: رويترز

قال ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأحد، إن كل ما يحتاجه هو وجود مجموعة من اللاعبين الذين “يتمعون بروح تنافسية عالية للغاية” وذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل مجموعة من لاعبي تشكيلته الجديدة.

وأضاف المدرب الإيطالي أنه سيتحدث مع الحارس تيبو كورتوا، غدًا الإثنين، بعد أن قال كريستوف هنروتاى وكيل أعماله إن الحارس البلجيكي يرغب في الانتقال من تشيلسي مع وجود احتمال لانضمامه لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية التي تنتهي الخميس المقبل.

وقال ساري اليوم الأحد عقب الهزيمة 2-صفر أمام مانشستر سيتي في لقاء درع المجتمع ليخسر في أول مباراة رسمية له منذ تدريب تشيلسي “لن أعلق على ما قاله وكيل اللاعب”.

وغاب كورتوا عن المباراة في حين واجه الحارس ويلي كاباييرو هجومًا متواصلًا من جانب لاعبي سيتي.

وأضاف ساري الذي حل محل سلفه ومواطنه أنطونيو كونتي: “أريد أن أسمع مباشرة من كورتوا غدًا. أريد فقط اللاعبين الذين يتمعون بروح تنافسية عالية جدًا”.

واعترف ساري بوجود “اختلافات بسيطة لكن ربما تكون كثيرة” بين تشيلسي ومانشستر سيتي في المباراة التي جرت بين الفريقين، اليوم الأحد، مضيفًا أن أمامه مساحة محدودة من الوقت للعمل مع اللاعبين الذين مددوا عطلاتهم بعد كأس العالم الأخيرة في روسيا.

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