ساري يريد لاعبين يمتلكون “روحًا تنافسية عالية” مع قرب انتهاء فترة الانتقالات

قال ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأحد، إن كل ما يحتاجه هو وجود مجموعة من اللاعبين الذين “يتمعون بروح تنافسية عالية للغاية” وذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل مجموعة من لاعبي تشكيلته الجديدة.

وأضاف المدرب الإيطالي أنه سيتحدث مع الحارس تيبو كورتوا، غدًا الإثنين، بعد أن قال كريستوف هنروتاى وكيل أعماله إن الحارس البلجيكي يرغب في الانتقال من تشيلسي مع وجود احتمال لانضمامه لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية التي تنتهي الخميس المقبل.

مترجم لكم: ساري عن مستقبل كورتوا "اريد لاعبين يملكون الحافز الكبير للعب هنا" pic.twitter.com/vFmaMXszNE — PremierLeagueWorld™️ (@EPLworld) August 5, 2018

وقال ساري اليوم الأحد عقب الهزيمة 2-صفر أمام مانشستر سيتي في لقاء درع المجتمع ليخسر في أول مباراة رسمية له منذ تدريب تشيلسي “لن أعلق على ما قاله وكيل اللاعب”.

وغاب كورتوا عن المباراة في حين واجه الحارس ويلي كاباييرو هجومًا متواصلًا من جانب لاعبي سيتي.

مترجم لكم: ساري يوضح إحتياجه للوقت لتطبيق افكاره في تشيلسي. pic.twitter.com/SVxfngSRTZ — PremierLeagueWorld™️ (@EPLworld) August 5, 2018

وأضاف ساري الذي حل محل سلفه ومواطنه أنطونيو كونتي: “أريد أن أسمع مباشرة من كورتوا غدًا. أريد فقط اللاعبين الذين يتمعون بروح تنافسية عالية جدًا”.

واعترف ساري بوجود “اختلافات بسيطة لكن ربما تكون كثيرة” بين تشيلسي ومانشستر سيتي في المباراة التي جرت بين الفريقين، اليوم الأحد، مضيفًا أن أمامه مساحة محدودة من الوقت للعمل مع اللاعبين الذين مددوا عطلاتهم بعد كأس العالم الأخيرة في روسيا.