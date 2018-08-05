مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي.. ماذا قال غوارديولا بعد التتويج بالدرع الخيرية؟ 

قال الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأحد، إن فريقه سيلعب بنفس عقلية الموسم الماضي.

وجاءت تصريحات غوارديولا عقب تتويج فريقه ببطولة درع الاتحاد الإنجليزي عقب التغلب على تشيلسي بهدفين دون رد.

وفي تصريح لموقع النادي الإلكتروني، أكد غوارديولا:”العقلية كانت حاضرة في لقاء اليوم، وسنلعب بنفس عقلية الموسم الماضي”.

وأضاف:”إنه موسمنا الثالث، لذلك فنحن نعرف كل الأشياء التي نعمل ونتدرب لتنفيذها، وليس الحال كما هو عندما أتيت في البداية”.

وأوضح:”علينا أن نلعب بنفس هذا الأداء، وسنرى في نهاية الموسم ما هو مستوانا، وعندما تفوز تشعر بالسعادة”.

وتابع:”لا نفكر كثيرًا بشأن الدفاع عن اللقب، وهذه كانت أول مباراة فقط، وعلينا أن نستعد لكل مباراة على حدة”.

وأردف: “في أبريل/نيسان أو مايو/أيار سنعرف، النتائج ستعبّر عنا، ونحن لا نتحدث عن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأنهى غوارديولا تصريحاته بالقول إن لاعبه الشاب فيل فودين جاهز للقيام بدوره في حملة الفريق في الموسم الجديد للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عرضه الرائع أمام تشيلسي في كأس الدرع الخيرية.