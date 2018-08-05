ليستر سيتي يعلن رسميًا ضم الجزائري رشيد غزال

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي رسميًا، ضم الجناح الجزائري رشيد غزال من صفوف موناكو الفرنسي، ليعزز هجوم الثعالب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وجاء انضمام غزال لتعويض رحيل مواطنه رياض محرز، الذي انضم لصفوف مانشستر سيتي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

وقال غزال في تصريحات لموقع ناديه الجديد: “أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى ليستر سيتي، لقد أرادني المدرب هنا وأنا أردتُ أن أكون هنا؛ لأن ليستر نادٍ مميز يملك طموحات كثيرة والعديد من اللاعبين الرائعين”.

وأضاف: “أعتقد أنني سأُقدّم مـوسـمـًا عـظـيـمـًا”.

وتابع: “كنتُ صغيرًا جدًا حين تولى كلود بويل تدريب ليون، قام باستدعائي لمباراةٍ واحدة مع الفريق الأول خلال التحضيرات، وبعدها عدتُ إلى فريق الشباب، إلا أنني أعرف المدرب وأعلم طبيعة عمله وقد نالت إعجابي”.

ومن جانبه، قال كلود بويل، المدير الفني: “أنا ممتن بالترحيب بغزال في ليستر سيتي، فهو إضافة رائعة، ويمتلك الابداع والتنافسية، وهو الأمر المهم لنا، وأعرف جودته منذ تدربيي لليون وكان في أكاديمية الفريق، وأنتظر الاستعانة به في الدوري الإنجليزي”.

ولعب غزال ما يقرب من 35 مباراة الموسم الماضي بقميص موناكو ونجح في تسجيل هدفين وصناعة أربعة أهداف، ويعد من ناشئي نادي ليون قبل أن يرحل إلى موناكو في 2017.

وعلى الصعيد الدولي، لعب غزال 13 مباراة مع المنتخب الجزائري ونجح في التسجيل مرة وصناعة هدفين.