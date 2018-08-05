نجم آرسنال السابق ينقذ 542 طفلًا (صور)

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن عمل إنساني رائع للاعب النيجيري المعتزل نوانكو كانو اللاعب السابق لنادي آرسنال.

ووفقًا لصحيفة “صن” فإن كانو البالغ من العمر 42 عامًا، يملك مؤسسة خيرية لعلاج الأطفال الذين يعانون من مشاكل في القلب.

وأضافت الصحيفة أن كانو أنشأ المؤسسة العام 2000، وقد أجرت حتى الآن 542 عملية لإنقاذ أطفال يعانون من مشاكل في القلب، وهو رقم يدفع أسطورة آرسنال السابق للشعور بالفخر؛ لأنه يساهم في علاج الكثير من الأطفال وإنقاذ الأرواح، وهذا العمل أهم بالنسبة له من أي بطولات حققها في كرة القدم.

يشار إلى أن كانو كان يعاني من مشاكل في القلب، إذ أجرى عمليتين في القلب، وهو الأمر الذي أثّر على مسيرته الرياضية، وجعله يشعر بمعاناة أطفال الأسر الفقيرة، الذين يعانون من مشاكل في القلب.

ونقلت صحيفة “صن” عن اللاعب قوله: “بالنسبة لي إنقاذ حياة إنسان أهم من جميع البطولات التي حققتها في ملاعب الكرة”.

وأضاف كانو: “الجوائز والبطولات جيدة، وتعبت من أجل تحقيقها، لكن عندما تفوز بها وتمسك بالكأس، ثم تغلق هذه الصفحة وتفكر في البطولة الأخرى، لكن الحياة إذا توقفت فهذه النهاية”.

وخضع كانو لأول عملية في القلب العام 1996، في حين كانت الثانية العام 2014 (بعد اعتزاله).

وواصل كانو في حديثه للصحيفة: كنت على القمة، لعبت كل 90 دقيقة في مباريات نيجيريا بالدور الأولمبية، ولم يكن هناك أي عائق طبي، ولم أشعر بأي تعب قبل ذلك، ولا سعال، وعندما انتقلت إلى إنتر ميلان لعبت وديتين، ثم الثالثة، وبعدها قالوا لي لا أستطيع اللعب، واضطررت إلى الانتظار”.

“بعد الفحوصات الطبية اكتشفت أن هناك مشكلة في القلب، ذهبت إلى الكثير من الأطباء في الصيف، وجميعهم قالوا نفس الأمر، لا كرة قدم”.

وتابع: لحسن الحظ أجريت الجراحة سريعًا، وبعد عام استعدت لياقتي البدنية، وانتقلت بعد ذلك إلى آرسنال، وفزت بلقبين في الدوري الإنجليزي، وبالتأكيد آرسين فينغر مدرب الغانرز خاطر بالاعتماد عليّ في الفريق”.