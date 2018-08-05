كيف واجه ساري أزمة منعه من التدخين خلال مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي؟ (صور)

واجه الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، مشكلة خلال مباراة الدرع الخيرية ضد مانشستر سيتي، والتي خسرها فريقه بهدفين دون رد، حيث كان ممنوعًا من التدخين وهي العادة التي لازمته طويلًا خلال مشواره في إيطاليا.

واشتهر ساري بإدمانه على التدخين بشكل كبير خلال اللقاءات، حيث كان يدخن في دكة البدلاء وفي غرف الملابس لدرجة أن فريق لايبزيغ الألماني جهّز غرفة من أجله الموسم الماضي خلال مواجهة نابولي في الدوري الأوروبي.

ويمنع في إنجلترا التدخين في الملاعب على المدربين، وهو ما جعل المدرب الإيطالي يواجه مشكلة حيث ظهر يضع في فمه شيئًا خلال لقاء الدرع الخيرية.

واعتبر بعض المغردين أن ساري كان يدخن سيجارة إلكترونية، لكن أحد الإعلاميين الإيطاليين أكد أنه فقط كان يضع في فمه مرشح سجائر “فيلتر” لكونه لا يدخن سوى نوع وحيد من السجائر لم يغيره طيلة مسيرته.