هل يتولى جوزيه مورينيو تدريب المنتخب البرتغالي؟

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في استغلال توتر العلاقة بين المدرب جوزيه مورينيو وإدارة فريقه مانشستر يونايتد، لإقناع مورينيو بتدريب منتخب البرتغال.

ويتردد أن العلاقة بين إدارة مانشستر يونايتد ومدرب الفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو ليست على ما يرام، بسبب رغبة مورينيو في التعاقد مع لاعبين جدد، وهو ما لا تريده الإدارة.

وترى إدارة مانشستر يونايتد أنها أنفقت الكثير في السنوات الأخيرة، وأن الفريق ليس بحاجة إلى لاعبين جدد، وهو ما يعارضه مورينيو.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” أن الاتحاد البرتغالي يراقب العلاقة بين مورينيو وإدارة مانشستر يونايتد، ولن يتردد في تعيين مورينيو مدربًا للمنتخب، رغم أنه راضٍ عن أداء المدرب الحارس فرناندوس سانتوس، الذي قاد البرتغالي لأول لقب في التاريخ، عندما قادها للتتويج بأمم أوروبا (يورو 2016).

ولا يخفى على أحد رغبة مورينيو في تولى تدريب منتخب البرتغال، إذ قال في تصريحات سابقة عندما كان مرتبطًا بتدريب إنجلترا العام 2014: “إذا قمت بتدريب منتخب مثل إنجلترا، فسأكون مرتبطًا بمشاعر عميقة جدًا، لكن البرتغال هي بلدي، وإذا كنت أستطيع فعل ذلك من أجل بلدي وشعبي، سيكون شيئًا مميزًا”.

وعن خططه بتدريب منتخب قال مورينيو أيضًا: “أريد ذلك لكن ليس خلال مسيرتي بل في نهايتها، لأن مدرب المنتخب، يجب أن يتكيف مع حقيقة أنه يلعب مرة في الشهر ويدرب مرتين في الشهر، وأنا لا أريد ذلك الآن، لا أتواءم مع ذلك”.

وشددت الصحيفة على أنه لم يتضح بعدُ ما إذا كان الاتحاد البرتغالي سيتحرك للتعاقد مع مورينيو على الفور، بالنظر إلى أن المدرب الحالي فرناندو سانتوس حصل على تصويت بالثقة بعد خروج بلاده من كأس العالم 2018 من دور الـ16.