مانشستر سيتي يُسقط تشيلسي ويتوّج بكأس الدرع الخيرية (فيديو)

تغلب مانشستر سيتي 2/0 على منافسه تشيلسي، اليوم الأحد، في كأس الدرع الخيرية، على ملعب ويمبلي، في العاصمة البريطانية لندن.

وافتتح النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 15مستغلًا تمريرة من فيل فودين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 1/0، وفي الشوط الثاني أضاف أغويرو الهدف الثاني في الدقيقة 58، مستغلًا تمريرة من برنارد سيلفا، ليصل أغويرو إلى الهدف رقم 201 مع مانشستر سيتي، منذ انضمامه للفريق العام 2011، قادمًا من أتلتيكو مدريد.

وهذه أول مباراة رسمية للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مع تشيلسي، حيث عيّن في منصبه خلفًا لمواطنه أنطونيو كونتي.

وهذا اللقب الثاني لمانشستر سيتي في البطولة التي بدأت العام 1992، إذ أحرز اللقب من قبل العام 2012، في حين أحرز تشيلسي اللقب 3 مرات أعوام 2000، و2005، و2009.

وتواجد النجم الجزائري رياض محرز في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي، وخرج في الدقيقة 68، وحل مكانه البرازيلي غابرييل جيسوس.

يشار إلى أن مانشستر سيتي يستهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل لمواجهة آرسنال على ملعب الإمارات، في حين يحل تشيلسي ضيفًا على هيديرسفيلد تاون يوم السبت.