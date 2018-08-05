أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.. سيرجيو أغويرو يتقدم مرتين للسيتيزن (فيديو)

افتتح المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو التسجيل لفريقه مانشستر سيتي، في مباراته ضد تشيلسي، في إطار درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي، على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وجاء هدف أغويرو في الدقيقة 13، بعد تمريرة من فيل فودين، علمًا بأن هذا الهدف رقم 200 لأغويرو مع مانشستر سيتي.

وأضاف أغويرو الهدف الثاني لمانشستر سيتي، بعد هجمة مرتدة، مررها برنارد سيلفا إلى أغويرو الذي وضعها على يسار الحارس ويلي كاباييرو في الدقيقة 58.

وشهدت التشكيلة تواجد النجم الجزائري رياض محرز أساسيًا.

ويلعب مانشستر سيتي المباراة بصفته بطلًا للدوري، في حين يلعب تشيلسي المباراة بصفته بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي.