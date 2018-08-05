لقاء حاسم بين ماوريسيو ساري وإدين هازارد بشأن بقائه مع تشيلسي

ذكرت صحيفة “سانداي تايمز” البريطانية، أن المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري سيلتقي لاعبه النجم البلجيكي إيدن هازارد، غدًا الإثنين؛ للحديث معه وإقناعه بالبقاء في تشيلسي الموسم القادم.

ومازال النجم البلجيكي لم يحدد بشكل نهائي مصيره، حيث عبر عن رغبته سابقًا في الرحيل نحو ريال مدريد الذي لا يرغب في دفع أكثر من 100 مليون يورو لضمه.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن المدرب الإيطالي سيطرح أمام نجمه خطته للعب الموسم القادم، ودور النجم البلجيكي المهم في مشروعه لإعادة الفريق لقمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتظر إدين هازارد أيضًا عرضًا قويًا من إدارة الفريق يبلغ 340 ألف يورو أسبوعيًا؛ لإقناعه بتمديد عقده.

كما يحاول تشيلسي إقناع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بالبقاء رغم صعوبة المهمة، حيث عبر وكيل أعماله عن رغبة اللاعب في العودة لإسبانيا والعاصمة مدريد ليكون قريبًا من أبنائه.