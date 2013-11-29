أغويرو يكشف عن المنافس الحقيقي لفريقه

يحتل أغويرو صدارة هدافي سيتي في البريميرليغ، كما أن فريقه يحتل صدارة الأندية الأكثر تهديفاً برصيد 34 هدفاً بعد 12 مرحلة من المسابقة.

وقال أغويرو لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية عن شكل المنافسة على اللقب الذي يحمله مانشستر يونايتد: "بالنسبة لي تشيلسي هو المنافس الوحيد لنا على اللقب، ولكن هناك فرق يمكنها أن تنافس كتشيلسي، ليفربول ومانشستر يونايتد".

وأضاف مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني السابق: "الوضع بالنسبة ليونايتد صعب ومعقد فهو منافس أساسي، لكن بالنسبة لي تشيلسي وربما ليفربول أقوى منافسين لنا على اللقب، وآرسنال الآن فريق جيد".

منذ تعيين ديفيد مويس كمدير لمانشستر يونايتد يعاني الفريق من أجل تحقيق الفوز، إذ يحتل حالياً المركز السادس برصيد 21 نقطة بفارق سبع نقاط عن آرسنال المتصدر حالياً.

وأمام آرسنال فرصة أن يغرد وحيداً على قمة الدوري عندما يفتتح الجولة الثالثة عشرة من المسابقة السبت بملاقاة مضيفه كارديف سيتي، واضعاً في اعتباره أن الأندية الخمسة التي تحاول اللحاق به في الصدارة ستلعب بعده بأربع وعشرين ساعة.