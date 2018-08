ميلنر يكشف عن إصابته الفادحة في مباراة ليفربول ونابولي الودية (صورة)

كشف جيمس ميلنر، لاعب نادي ليفربول، عن صورة له عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، تظهر فداحة إصابته واحتياجه ـلـ15 غرزة في رأسه لعلاجه بعد إصابته بجرح في رأسه خلال مواجه فريقه لفريق نابولي وديا، التي انتهت بفوز الريدز (5-0)، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

خلال المباراة أصيب ميلنر بجرح في رأسه بعد التحامه مع ماريو روي ظهير نابولي.. وتم علاج ميلنر بـ15 لغلق الجرح وفقا لما نشره الموقع الرسمي لليفربول.

وقال يورغن كلوب عن إصابة ميلنر: “كنت أعرف أنه سيحتاج للغرز لأننا رأينا ما حدث على أرض الملعب. هو الآن في غرفة خلع الملابس وعلي أن أذهب لرؤيته قبل أن أوضح تفاصيل الإصابة”.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز عملاق الميرسيسايد بخماسية نظيفة على فريق الجنوب الإيطالي وكان ميلنر مفتتح أهداف المباراة بتسديدة قوية بقدمه اليسرى.

Another great preseason performance from the lads – leaving Ireland with a headache though ????#thanksDublin ????????#15stitches#onegoal#SavingPrivateRyanextra pic.twitter.com/SOlms7hB06

— James Milner (@JamesMilner) August 4, 2018