آرسنال يحقق فوزًا وديًا على لاتسيو بهدفين (فيديو)

آرسنال يحقق فوزًا وديًا على لاتسيو بهدفين (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

حقق فريق آرسنال الإنجليزي، اليوم السبت، فوزًا على نظيره لاتسيو الإيطالي، بهدفين دون رد في المباراة الودية، التي جرت بين الفريقين استعدادًا للموسم الجديد.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، إذ تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل الهدف الأول.

ونجح آرسنال في استغلال فرصه بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18 عن طريق ريس نيلسون.

بعدها بحث لاعبو لاتسيو عن فرصة تسجيل التعادل، إلا أن النتيجة لم تتغير، ليخرج آرسنال متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، إذ استمر مسلسل إضاعة الفرص من الجانبين.

وجاءت الدقيقة 64 لينجح الغابوني بيير أوباميانغ في إحراز الهدف الثاني لآرسنال، ليخرج الفريق الإنجليزي فائزًا باللقاء.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة