آرسنال يحقق فوزًا وديًا على لاتسيو بهدفين (فيديو)

حقق فريق آرسنال الإنجليزي، اليوم السبت، فوزًا على نظيره لاتسيو الإيطالي، بهدفين دون رد في المباراة الودية، التي جرت بين الفريقين استعدادًا للموسم الجديد.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، إذ تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل الهدف الأول.

كأس الابطال الودية : ( ارسنال 1 × 0 لاتسيو ) – هدف ارسنال الأول ..#ICC2018 #ArsenalLazio pic.twitter.com/HUnfMdDlJl — أهداف المباريات (@LiveGoal01) August 4, 2018

ونجح آرسنال في استغلال فرصه بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18 عن طريق ريس نيلسون.

بعدها بحث لاعبو لاتسيو عن فرصة تسجيل التعادل، إلا أن النتيجة لم تتغير، ليخرج آرسنال متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

كأس الابطال الودية : ( ارسنال 2 × 0 لاتسيو ) – هدف ارسنال الثاني ..#ICC2018 #ArsenalLazio pic.twitter.com/Mr3GtfjEWb — أهداف المباريات (@LiveGoal01) August 4, 2018

ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، إذ استمر مسلسل إضاعة الفرص من الجانبين.

وجاءت الدقيقة 64 لينجح الغابوني بيير أوباميانغ في إحراز الهدف الثاني لآرسنال، ليخرج الفريق الإنجليزي فائزًا باللقاء.