غوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي: مازلت جائعًا للفوز بالألقاب

قال الإسباني غوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، إنه مازال جائعًا للفوز بالبطولات والألقاب خلال الفترة المقبلة.

جاءت تصريحات غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه، غدًا الأحد، أمام تشيلسي في بطولة درع الاتحاد الإنجليزي (كأس السوبر).

وأكد غوارديولا، اليوم السبت: “مازلت جائعًا ومتعطشًا للفوز بالمزيد من البطولات والألقاب مع فريقي الحالي مانشستر سيتي”.

وأضاف: “أنا جاهز وجائع، سنلعب بأولئك الذين يتمتعون بأفضل الظروف، سيغيب ستيرلينغ ودي بروين”.

وأوضح: “أظن أنها ستكون مباراة جيدة، تشيلسي دائمًا منافس قوي، مع أنطونيو، وأيضًا مع ماوريزيو، طريقة لعبهم ستكون مثالية لكرة القدم الإنجليزية”.

وعن مواجهة الإيطالي ساري المدير الفني لتشيلسي، قال غوارديولا: “أنا سعيد بوجوده هنا في الدوري الممتاز، سوف أتعلم الكثير بمشاهدة فريقه في نهاية كل أسبوع، لقد رأيت ثلاث مباريات، فقد أصبح الفريق يلعب مثلما يريد في فترة قصيرة”.

ويحاول لاعبو الفريقين التتويج بأولى ألقاب الموسم الكروي الجديد 2018-2019، لذا فإن المباراة لن تكون سهلة على لاعبي الفريقين.

ويطمح لاعبو الفريقين إلى التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخ كل منهما، إذ سبق لهما الفوز بالبطولة أربع مرات.