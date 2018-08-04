هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ونابولي الودية (فيديو)

سجل الدولي المصري محمد صلاح، هدفًا لليفربول في مواجهة نابولي، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب “افيفا” فى العاصمة الايرلندية دبلن.

وبدأ محمد صلاح المباراة منذ البداية، وقدم مستوى متميزًا خلال الـ45 دقيقة الأولى من عمر اللقاء، بفضل تحركاته الرائعة، وسرعته فى بناء هجمات الريدز.

منح جيمس ميلنر التقدم لفريق ليفربول مبكرًا، بتسجيله الهدف الأول بعد مرور 4 دقائق على بداية المباراة من تسديدة قوية مستغلًا تمريرة السنغالى ساديو مانى.

Mohamed Salah GOAL Liverpool 3-0 Napoli

04.08.2018 pic.twitter.com/Z9DsRj0WwG — Love Fotball (@LoveFotball4) August 4, 2018

وأضاف لاعب الوسط الهولندى فاينالدوم ثانى أهداف الريدز فى الدقيقة 9 من ضربة رأسية مستغلًا عرضية جيمس ميلنر.

وفي الدقيق 58 يسجل محمد صلاح ثالث أهداف اللقاء من تسديدة رائعة.

ويختتم ليفربول استعداداته لانطلاق الموسم الجديد بمواجهة إيطالية أخرى، أمام فريق تورينو يوم الثلاثاء المقبل، بملعب “أنفيلد”، قبل خوض المواجهة الأولى فى الدوري الإنجليزي يوم 12 أغسطس الجاري أمام وستهام.