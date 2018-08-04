مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي.. ساري يعترف بصعوبة مواجهة السيتيزنز في الدرع الخيرية 

اعترف الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، بصعوبة مباراة فريقه، غدًا الأحد، أمام مانشستر سيتي في درع الاتحاد المحلي لكرة القدم (كأس السوبر).

وفي مؤتمر صحفي اليوم السبت، قال ساري: “مباراة كأس الدرع الخيرية صعبة للغاية بالنسبة لنا، ورغم ذلك من المهم جدًا أن نبدأ بالفوز بكأس”.

وأضاف: “من المهم أن نحصل على التقدم، بالنسبة لي من الواضح أنه من المهم الفوز بشيء ما”.

وأوضح ساري: “أريد البقاء هنا 10 سنوات، ولكن يجب أن أفوز، ثم يعتمد الأمر على الإدارة، لكنني أرغب في البقاء لفترة طويلة”.

وتابع المدرب الإيطالي تصريحاته، قائلًا: “تربطني علاقة قوية بالمدرب الإسباني غوسيب غوارديولا، إذ أخطرني قبل الانتقال لتشيلسي بأن الأمور في إنجلترا صعبة للغاية، فمستوى الفرق مرتفع جدًا، لذلك كانت لديه بعض المشكلات في موسمه الأول”.

ويحاول لاعبو الفريقين التتويج بأولى ألقاب الموسم الكروي الجديد 2018-2019، لذا فإن المباراة لن تكون سهلة على لاعبي الفريقين.

ويطمح لاعبو الفريقين للتتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخ كل منهما إذ سبق لهما الفوز بالبطولة أربع مرات.