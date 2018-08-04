موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي على لقب الدرع الخيرية الإنجليزية والقناة الناقلة

يحتضن ملعب “ويمبلي”، غدًا الأحد، مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية لكرة القدم (كأس السوبر) بين فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي، في مباراة سيحاول من خلالها كلا الفريقين التتويج باللقب، والذي يأتي قبل أسبوع واحد من افتتاح الموسم الكروي الجديد بإنجلترا.

ويحاول لاعبو الفريقين التتويج بأول ألقاب الموسم الكروي الجديد 2018-2019، لذا فإن المباراة لن تكون سهلة على لاعبي الفريقين.

كما يطمح لاعبو الفريقين للتتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخ كل منهما، حيث سبق لهما الفوز بالبطولة أربع مرات.

ومن المتوقع أن تكون مباراة الغد هي الرسمية الأولى للجزائري رياض محرز مع فريقه الجديد مانشستر سيتي، حيث تُوّج اللاعب من قبل بلقب بطولة الدوري الإنجليزي عام 2016 مع فريقه السابق ليستر سيتي، وحصل وقتها على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

فيما سيفتقد الفريق إلى دانيلو ومانغالا بداعي الإصابة، وسيغيب كيفين دي بروين نجم الفريق بسبب عدم جاهزيته بعد مشاركته مع منتخب الشياطين الحمر بكأس العالم 2018 في روسيا.

وسيكون لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان جاهزًا للمشاركة مع سيتي، لكنه سيضع قناعًا على وجهه بعد خضوعه لجراحة في الأنف.

وحذّر الإسباني غوسيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، لاعبيه من التهاون بالمنافس وخوض المباراة بمنتهى الجدية.

على الجانب الآخر، ستكون مباراة الغد هي أول لقاء رسمي للإيطالي ساري كمدير فني لفريق تشيلسي خلفًا لمواطنه أنطونيو كونتي، الذي كان يدير الفريق اللندني، وتوج معه الموسم قبل الماضي ببطولة لقب الدوري الإنجليزي.

كذلك لا يزال الفريق اللندني يفتقد عددًا من لاعبيه المتميزين، بينهم بطلا العالم الفرنسيان نغولو كانتي وأوليفيه جيرو، والثلاثي البلجيكي إيدين هازارد والحارس تيبو كورتوا وميتشي باتشواي، بالإضافة إلى غاري كاهيل.

وسبق أن لعب ساري ضد غوارديولا عندما كان مدربًا لنابولي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018، وفاز حينها مانشستر سيتي 4-2 و2-1.

ويعد مانشستر يونايتد أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة بإجمالي 21 لقبًا، بفارق ستة ألقاب عن ليفربول.

سيدير اللقاء الحكم جوناثان موس، وهي المرة الثانية التي يدير فيها الحكم الإنجليزي المباراة الافتتاحية للموسم الإنجليزي بعد 2015.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قنوات “بي إن سبورتس” وتحديدًا beIN SPORTS HD 1.