مانشستر يونايتد يضم ياري مينا من برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن مانشستر يونايتد وبرشلونة توصلا لاتفاق يقضي بانتقال الكولومبي ياري مينا إلى الفريق الإنجليزي.

وحسبما ورد في صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن الناديين قد توصلا لاتفاق بعد العرض الأخير الذي تقدمت به إدارة الشياطين الحمر.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سيحصل على 39 مليون يورو، بعد أن كان برشلونة قد طلب 45 مليونًا.

وظهر مينا بمستوى متواضع في النصف الثاني من الموسم الماضي، لكنه تألق مع كولومبيا في كأس العالم 2018، كما سجل 3 أهداف؛ ما رفع من قيمته السوقية.

ويبدو أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد وجد ضالته في ياري مينا، بعد فشل التعاقد مع كل من توبي ألدرفيرلد من توتنهام وهاري ماغواير من ليستر سيتي.