مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.. ماوريسيو ساري يشيد بمنافسه غوارديولا أفضل مدرب في العالم

أشاد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدرب الجديد لنادي تشيلسي بمنافسه الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، قبل يوم واحد على مباراة الفريقين في درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي.

وتولّى ساري تدريب تشيلسي قبل نحو 3 أسابيع خلفًا لمواطنه أنطوني كونتي، وسيبدأ الموسم بمباراة قوية ضد مانشستر سيتي.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن ساري قوله:”غوارديولا صديقي، وهو شخص محترم، وأحترمه على العمل الذي قام به، إنه أفضل مدرب في العالم الآن”.

وأضاف ساري:”التقينا، وكان ذلك خلال عشاء، وكان ممتعًا، وقال لي إن الكرة في إنجلترا صعبة للغاية، والمستوى مرتفع، وكان لديه بعض المشاكل في الموسم الأول، لكنه قال إنه جاء إلى إنجلترا لأنه أفضل دوري في العالم”.

وعن المباراة قال ساري:”أتطلع للعب في ويمبلي، إنها المرة الأولى لي، وأرغب بتحقيق الفوز”.

وسبق أن لعب ساري ضد غوارديولا عندما كان مدربًا لنابولي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018، وفاز حينها مانشستر سيتي 4/2 و2/1.