مانشستر يونايتد يغيّر موقفه بشأن أنتوني مارسيال

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد قرّر الإبقاء على مهاجمه الفرنسي أنتوني مارسيال، رغم توتر العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وتردد أن العلاقة متوترة بين مانشستر يونايتد ومارسيال بسبب تأخر اللاعب في العودة إلى تدريبات الفريق استعدادًا للموسم المقبل، كما أن مارسيال يريد اللعب دقائق أكثر.

وازدادت تكهنات اقتراب رحيل المهاجم الفرنسي عقب تصريح جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بعد الخسارة 1/4 أمام ليفربول، وقال:”مارسيال اطمأن على مولوده، وهو بصحة جيدة والحمد لله، لكن كان عليه أن يكون هنا، وهو ليس هنا”.

وأوضحت صحيفة “ميرور” أن مانشستر يونايتد لا يفكر ببيع مارسيال قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية يوم الخميس المقبل لأنه لا يملك الوقت الكافي لإيجاد بديل مناسب.

وسعى مانشستر يونايتد إلى صفقة تبادلية مع تشيلسي تضمن انتقال مارسيال إلى البلوز مقابل الحصول على البرازيلي ويليان، لكن إدارة مانشستر يونايتد تراجعت، لأنها رأت أن هذه الصفقة خاسرة، لأن الفريق سيخسر لاعبًا يبلغ من العمر 22 عامًا مقابل ضم لاعب في الـ 29 من عمره.