وكيل تيبو كورتوا يضغط على نادي تشيلسي لبيعه إلى ريال مدريد

يواصل كريستوف هينورتي، وكيل أعمال الحارس تيبو كورتوا، الضغط على إدارة نادي تشيلسي للموافقة على بيع الحارس البلجيكي للفريق الملكي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن هينورتي قوله: “قرأت كثيرًا أن تشيلسي يقول إن كورتوا يمتلك حرية تحديد مصيره في الصيف الحالي، رغم أن الحارس كانت رغبته واضحة في الانتقال إلى ريال مدريد”.

وأضاف: “كورتوا يريد أن يكون بالقرب من عائلته، كما أن تشيلسي تلقى عرضًا مناسبًا”.

وواصل هينورتي: “البعض يقول إن كورتوا يريد الرحيل من أجل المال. صحيح أنه يمكن أن يحصل على زيادة في الراتب بعد الرحيل. لكنه سبق أن رفض عروضًا أفضل في القيمة المادية”.

وأردف: “تشيلسي يجب أن يحدد ثمنًا معقولًا للاعب لم يبقَ في عقده إلا 12 شهرًا فقط، كما أن النادي الذي سينتقل إليه يمكن أن يحصل عليه مجانًا في الصيف المقبل”.

وأكمل هينورتي: “تشيلسي يستطيع أن يحصل على ثمن جيد مقابل رحيل كورتوا، كما أن يمكنه استغلال هذا المقابل للتعاقد مع بديل له”.

واختتم هينورتي: “من الطبيعي أن ينزعج مسؤولو تشيلسي من رغبة كورتوا في المغادرة، ونحن نقبل ذلك، لكن هذا قرار إنساني، وهدفه أن يكون الحارس بالقرب من أولاده”.