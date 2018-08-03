أكبر رابطة للمثليين جنسيًا في بريطانيا تهاجم لاعبي الدوري الإنجليزي.. تعرف على السبب

سيتم عرض حافلة مفتوحة تسير في الشوارع خلال مهرجان (برايتون برايد) المؤيد للمثلية الجنسية مطلع الأسبوع المقبل، للتأكيد على أنه لا يوجد بين نحو 500 لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من هو “مثلي الجنس”.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ستتعرض لضغوط شديدة، إزاء موقفها من المثلية الجنسية، حيث ستكون هذه الحافلة خالية تمامًا من أي شخص.

وهذا المهرجان أبرز تظاهرة في بريطانيا مؤيدة للمثلية الجنسية، وتقيمها شركة مراهنات أيرلندية ألقت باللائمة على بيئة كرة القدم، لعدم دعمها للاعبين أصحاب المثلية الجنسية.

وفي العام الماضي، قال رئيس الاتحاد الإنجليزي جريغ كلارك، إنه كان على علم بأن هناك على الأقل لاعبين اثنين بين المشاركين في الدوري الممتاز من أصحاب المثلية الجنسية، ويميلون لممارسة الجنس مع الرجال.

وأكد كلارك أنه شعر “بالخجل” بسبب عدم شعور هؤلاء اللاعبين بالأمان الكافي في حال إعلان مثليتهم.

وقال متحدث باسم الشركة المنظمة للتظاهرة المؤيدة لحقوق المثليين، “يجب أن يعكس الدوري الأفضل في العالم المجتمع المحيط به، ففي المملكة المتحدة يوجد شخص واحد من بين كل 50 شخصًا له ميول جنسية مختلفة، سواء مثلي الجنس من الرجال أو السيدات أو متحول جنسيًا”.

وأضاف “لا يوجد في الدوري الممتاز حتى الآن لاعب واحد قد أعلن أنه مثلي الجنس، لذلك ندعو رابطة الدوري إلى صنع بيئة مرحبة لإعلان أول لاعب مثلي الجنس في البريميرليغ، نعتقد أن إعلان لاعب واحد فقط عن مثليته الجنسية، سيكون له أثر استثنائي، ليس فقط على المثليين بل أيضًا على المجتمع بشكل عام”.