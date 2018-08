مانشستر سيتي يمدد عقد مهاجمه البرازيلي غابريل جيسوس (صورة)

أعلن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، تمديد عقد مهاجمه البرازيلي غابرييل جيسوس حتى العام 2023.

وكتب مانشستر سيتي تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “5 أعوام أخرى للاعب البرازيلي جيسوس مع الفريق”.

وانضم جيسوس، البالغ من العمر 21 عامًا، إلى مانشستر سيتي في يناير 2017، مقابل 32 مليون يورو، قادمًا من بالميراس البرازيلي.

ورغم أنه تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب نحو شهرين، إلا أن جيسوس سجل 45 هدفًا وصنع 16 في 101 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات، وكان أحد أبرز عناصر تشكيلة المدرب بيب غوارديولا عندما أحرز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي موسم 2017/2018، إضافة إلى لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية في الموسم ذاته.

وكان جيسوس ضمن تشكيلة البرازيل في كأس العالم 2018، وأحرز هدفين، لكن منتخب بلاده ودّع من دور الـ 8 بالخسارة 1/2 أمام بلجيكا.

FIVE more years for our Brazilian boy, ???????? @gabrieljesus33! #mancity pic.twitter.com/JRfYl8mOye

— Manchester City (@ManCity) ٣ أغسطس ٢٠١٨