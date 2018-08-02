صراع رباعي للتعاقد مع ماركوس روخو مدافع مانشستر يونايتد

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن ثلاثة أندية كبرى دخلت في منافسة مع إيفرتون؛ للحصول على خدمات مدافع مانشستر يونايتد ماركوس روخو.

ويواجه إيفرتون منافسة قوية من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز؛ للتعاقد مع المدافع الذي يطلب يونايتد 20 مليون استرليني للاستغناء عنه.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن العملاقين الفرنسيين باريس سان جيرمان ومرسيليا أبديا اهتمامهما بالدولي الأرجنتيني.

وكذلك يأمل زينيت سان بطرسبرغ أن يعيده إلى روسيا، حيث الملعب الذي سجل فيه هدفًا شهيرًا قاد منتخب بلاده إلى دور الستة عشر خلال الفوز 2-1 على نيجيريا في ختام دور المجموعات.

ويرغب جوزيه مورينيو، المدير الفني ليونايتد، في بيع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مقابل سعر مناسب، في الوقت الذي يتطلع فيه لتعزيز صفوف الفريق.

وأعرب المدرب البرتغالي عن أمله في ضم لاعبين اثنين بعد خسارة يونايتد 4-1 أمام ليفربول في كأس الأبطال الدولية الودية، يوم السبت الماضي، في الولايات المتحدة، لكنه يقول الآن إن التعاقد مع لاعب واحد هو الأكثر ترجيحًا.

وأدت العروض المتذبذبة ليونايتد لأن يبدي مورينيو إحباطه في العديد من المناسبات خلال جولة الفريق الأمريكية، بما في ذلك انتقاد لاعبين معينين وعدم تعاقد النادي مع لاعبين جدد.

وأمضى روخو أربع سنوات في أولد ترافورد ووافق على توقيع عقد جديد طويل الأمد الموسم الماضي، لكنه عانى من الإصابة في الموسم الماضي.

ويبحث إيفرتون عن مدافع جديد للموسم المقبل في ظل اقتراب رحيل آشلي وليامز إلى ستوك سيتي على سبيل الإعارة، وذلك في ظل أن روخو وافق على الرحيل عن الفريق.