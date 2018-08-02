ويليان في ورطة بسبب وكيل أعمال مزور تفاوض باسمه مع الأندية

سيتخذ الدولي البرازيلي ويليان لاعب وسط تشيلسي إجراء قانونيًا ضد وكيل أعمال زوّر توقيعه وعرضه على العديد من الأندية دون علمه.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن ويليان في طريقه للرحيل إلى مانشستر يونايتد أو برشلونة الصيف الحالي لكن لم يتم حسم أي شيء حتى الآن.

وأنهى ويليان إجازته عقب نهاية كأس العالم بعد خمسة أيام من موعد عودته المحدد سلفًا بسبب مشاكل في استصدار جواز سفره.

ونشر اللاعب الخطاب المزور وعليه توقيعه في حسابه على “تويتر” وعلق عليه قائلًا “في الأيام الأخيرة ، علمت أن خطابًا يحمل توقيعي بتفويض أحد الوكلاء للحديث باسمي مع الأندية ويتم تداوله في سوق الانتقالات، لكن أود أن أوضح أنني لم أوقع على مثل هذه الخطاب وكل ما جاء فيه عار تمامًا من الصحة”.

وأضاف بيان ويليان “أخيرًا، بما أنه يبدو أن هناك دليلًا واضحًا على أن توقيعي قد تم تزويره، أو أسيء استخدامه على أي حال، فإن فريق المحامين الخاص بي مخول للتعامل مع الأمر واتخاذ جميع التدابير القانونية المناسبة أمام أي محاكم أو سلطات مختصة”.

ورفض تشيلسي حتى الآن ثلاثة عروض من برشلونة بلغ آخرها 55 مليون جنيه إسترليني قبل أن يتعاقد بطل الليغا مع مالكوم من ليون الفرنسي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني بدلًا من ويليان.

وكذلك رفض النادي اللندني عرضًا من مانشستر يونايتد بداعي رفض بيع اللاعب لأحد المنافسين في البريميرليغ، بينما يتردد أن ريال مدريد يفكر في تقديم عرض يبلغ 65 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب.